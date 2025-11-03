Оккупанты пытаются усилить давление на Харьковщине: Трегубов назвал самые горячие точки. Карта

Военные страны-агрессора России не оставляют попыток усиления давления на Харьковщине, в частности, Великобурлукском направлении. Однако, каких-то значительных успехов на этом участке фронта противник не имеет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, позиционные бои идут также и на Лиманском направлении.

"Существенных продвижений (в Харьковской области. – Ред.) нет, несмотря на то, что есть довольно активные попытки. Самые горячие точки, в первую очередь, это Волчанск и Купянск, также это Великобурлукское направление, оно не часто бывает на слуху, но россияне там довольно активно пытаются проходить", – пояснил Трегубов.

Разрушение белгородской дамбы пошло на пользу ВСУ

Спикер сообщил, что на Великобурлукском направлении из-за отсутствия крупных населенных пунктов бои происходят преимущественно на открытой местности. В то же время войска РФ пытались давить в районе Волчанска, однако ситуацию для них осложнило разрушение Белгородской дамбы.

Хотя это и не дало полностью остановить наступление, но у наших бойцов появились дополнительное время и возможности для действий.

Кроме того, на Лиманском направлении продолжаются постоянные боевые действия, которые имеют позиционный характер и ведутся обеими сторонами. Из-за погодных условий противнику сложнее применять тактику малых штурмовых групп.

"Если еще буквально неделю-две они (оккупанты. – Ред.) не совершат какого-то чуда, им дальше будет немножко сложнее, по крайней мере до весны, до того момента, как снова пойдет "зеленка", – резюмировал Трегубов.

Информация Генерального штаба ВСУ

По информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 3 ноября, на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 12 вражеских атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Отрадного, а также в направлении Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 попыток штурма со стороны противника. Силы обороны успешно отражали атаки в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг совершил семь атак, пытаясь прорвать украинскую оборону в районах Грековки, Колодязив, Заречного и в направлении населенного пункта Коровий Яр.

Напомним, 26 октября стало известно, что украинские беспилотники атаковали дамбу Белгородского водохранилища и повредили ее. Вследствие этого начало подтапливать блиндажи российских оккупантов на территории области и значительно усложнилась вражеская логистика.

Как писал OBOZ.UA, недавно нашим бойцам удалось уничтожить укрытия и антенны связи противника на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Кроме того, подтверждена ликвидация как минимум двух оккупантов.

