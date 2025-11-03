Пограничники уничтожили укрытия и антенны связи на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику. На этот раз пограничники ликвидировали укрытия и антенны связи россиян.

Операция состоялась на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

"FPV-дроны и ударные бомберы пограничников РУБпАК Aquila атакуют врага. За минувшие сутки бойцы уничтожили укрытия и антенны связи противника. Также подтверждена ликвидация по меньшей мере двух оккупантов", – говорится в подписи к видео.

Ранее стало известно о том, что во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области 2 ноября прогремели мощные взрывы – Вооруженные силы Украины, вероятно, поразили нефтебазу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Над городом видно яркое зарево, огонь охватил большую территорию.

OBOZ.UA также сообщал, что в российском Орле после атаки города дронами исчез свет. Там, судя по сообщениям с места, под ударом оказалась местная ТЭЦ.

Также стало известно, что в ГУР фиксируют сокращение переработки нефтепродуктов в России до 20% после украинской кампании дип-забастовок.

