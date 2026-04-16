Оккупанты пытаются усилить давление на Лиман и Ямполь: Трегубов рассказал, что происходит. Карта

На Лиманском направлении российские войска пытаются усилить давление на Лиман и Ямполь, однако без существенных успехов. В районе продолжаются активные боевые действия и взаимные обстрелы.

Украинские силы продолжают удерживать позиции, несмотря на интенсивные атаки. Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, российские подразделения пытаются нарастить атакующие усилия на Лиманском направлении, в частности в районе Лимана и Ямполя. В то же время, как отметил спикер, несмотря на активные действия противника, продвижение на этом участке фронта не фиксируется.

Он подчеркнул, что Ямполь и соприкасающиеся населенные пункты остаются под контролем украинских сил, хотя находятся под постоянным давлением. По его словам, оборона держится, несмотря на регулярные попытки штурмов.

"На Лимане они довольно активно давят и на Лиман, и на Ямполь, который в принципе до сих пор чудом, но активно держится, и на населенные пункты вдоль", – сказал он.

Трегубов также отметил, что украинские военные наносят противнику эффективное огневое поражение, что приводит к значительным потерям среди российских сил и делает невозможным достижение заметных результатов на этом направлении.

"Но тем не менее именно на Лиманском направлении им наносится достаточно эффективное огневое поражение для того, чтобы там были у них большие потери и не было каких-то заметных достижений", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские купанты потерпели серьезное поражение на Лиманском направлении во время очередной попытки наступления. О значительных потерях техники и личного состава сообщают даже связанные с РФ так называемые Z-каналы.

