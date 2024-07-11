Оккупанты пытаются выйти на левый берег реки Оскол: что происходит на Купянском направлении. Карта

На Купянском направлении вражеские атаки не прекращаются, враг стремится прорвать оборону ВСУ. Оккупационные войска прилагают усилия, чтобы выйти на левый берег реки Оскол.

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Об этом сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире " Эспрессо ". Противник продолжает давить с направлений Синьковки, Песчаного и Петропавловки.

"На Купянском направлении ситуация очень тяжелая. Враг не прекращает атаки и стремится прорвать оборону, чтобы достичь определенных командованием рубежей – это левый берег реки Оскол. Враг давит с направлений Синьковки, Песчаного и Петропавловки, бросая большие силы. Открытие фронта в Волчанске и Липцах несколько оттянуло определенные силы врага с Купянского направления", – рассказал Беседин.

Глава Купянской городской военной администрации также отметил, что украинские защитники проявляют героизм, стойко отражают нападения и наносят удары по врагу, уничтожая его живую силу и технику.

"Военная администрация и Купянский городской совет пытаются быть надежным тылом и поддержкой, обеспечивая наших защитников FPV-дронами", – подчеркнул Беседин.

Напомним, что на Торецком направлении ситуация остается напряженной. Уже более 10 дней продолжаются постоянные штурмы, оккупанты пытаются захватить Торецк, но им не удается продвинуться.

Ранее военный эксперт Николай Сунгуровский отметил, что события на фронте во многом зависят от того, получит ли Украина западную помощь в сроки и согласованные объемы. По его мнению, при лучшем сценарии Силы обороны смогут перехватить инициативу и начать наступление до конца этого года.

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