Оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны за реку Оскол: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские захватчики не оставляют попыток вытеснить бойцов Сил обороны за реку Оскол, что на Харьковщине. С целью проведения наступательных действий, враг сформировал два штурмовых батальона.

Впрочем, украинские защитники не дают россиянам продвинуться вперед и стойко держат оборону. Об этом в эфире "Киев24" рассказал офицер отделения коммуникаций 33 ОМБр Назар Войтенков.

Враг наращивает давление, но не достигает прорыва

Военный сообщил, что противник пока не применяет технику, а сохраняет интенсивность боевых действий благодаря пехотным штурмам. По его словам, в течение суток может происходить до пяти таких атак, которые украинские силы успешно отражают.

"Также известно, что противник имеет определенные планы по вытеснению наших сил и средств из нашей полосы обороны за реку Оскол на правый берег, пока тоже ему это не удается. Кроме того, получили такую информацию, что сейчас россияне собрали примерно 200 человек, из которых сформировали два штурмовых батальона по 100 человек, которые в перспективе будут продолжать вести свои атаки на наши полосы обороны", – подчеркнул офицер.

В то же время, по словам Войтенкова, есть информация, что российские войска стремятся захватить населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, ориентировочно до конца марта или в начале апреля. Однако, из-за отсутствия существенных успехов эти планы реализуются для них крайне сложно.

"Кроме того, заметно что на левом фланге нашей полосы обороны они проявляют свою непосредственную зону интереса на направлениях к городу Купянск-Узловой, также район Новоосинового, но мы их удачно останавливаем и ничего им не удается", – подытожил военный.

Напомним, ситуация на Купянском направлении остается напряженной, однако очередная попытка механизированного штурма обернулась для российских войск сокрушительным фиаско. В результате враг потерял бронетехнику и личный состав.

Как писал OBOZ.UA, ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что ВС РФ собираются возобновить наступление на Купянск. При этом в зачищенном городе до сих пор находится отряд из 20 российских солдат, которые неспособны оказать сопротивление.

