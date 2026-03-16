Оккупанты планируют возобновить наступление на Купянск: Трегубов рассказал, сколько захватчиков сейчас в городе

ВС РФ собираются возобновить наступление на Купянск Харьковской области. В то же время в зачищенном городе до сих пор находится отряд из 20 российских солдат, которые неспособны оказать сопротивление.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы-Украина". По его словам, российские силы преимущественно планируют прорваться к Купянску-Узловому.

Что известно

На Купянском направлении намерением врага было захватить Купянск, однако россияне сейчас рассматривают взятие станции Купянск-Узловой, говорит спикер. Это необходимо для обеспечения себе логистики для контроля над восточными районами Харьковской области и для обеспечения коридора на юг.

"Этого не произошло. В реализации этого плана были предварительные стартовые проценты прогресса, но потом наступил серьезный откат, поэтому сейчас у россиян там фактически план возобновить наступление на Купянск, который они проводили до того", – уточнил он.

Что происходит в Купянске

Недавно в Купянске полк специального назначения "Скала" провел масштабную операцию по освобождению позиций. Бои продолжались несколько недель в плотной городской застройке – в многоэтажках, подвалах и на промышленных объектах, в результате чего украинские военные уничтожили десятки вражеских опорных пунктов и заставили оккупантов отступить.

А также неподалеку от города украинские десантники сорвали попытку россиян заминировать местность вблизи села Загрызово. Вражеский отряд был уничтожен в ближнем стрелковом бою.

Напомним, спецназовцы полиции Харьковской области эвакуировали из Купянска шестерых гражданских. С помощью дронов они смогли вывести шесть человек из опасной зоны, где продолжаются боевые действия. Люди прошли более 20 километров пешком по заранее определенному маршруту, пока операторы беспилотников контролировали их движение с воздуха, а затем их вывезли на бронеавтомобиле.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия разворачивает на Купянском направлении части недавно реформированной 34 артиллерийской дивизии ВС РФ. Это происходит в рамках подготовки к новому наступлению и может указывать на то, что на каком-то из его этапов этот участок фронта будет для Москвы приоритетным.

