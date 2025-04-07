Оккупанты пытаются вытеснить украинских защитников с позиций на левобережье Днепра: военный рассказал о ситуации. Карта

Оккупанты увеличили количество попыток штурмовать на левом берегу Днепра на Херсонщине и вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций. За прошлую неделю враг атаковал 15 раз, его потери значительно выросли.

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Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 7 апреля, спикер оперативно-тактической группировки "Херсон" лейтенант Павел Дрогаль. По его словам, оккупанты с 31 марта по 6 апреля 15 раз пытались идти в штурмы, совершили 460 обстрелов позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, агрессор нанес три авиаудара.

Павел Дрогаль также рассказал, что армия России продолжает активные попытки штурмов с целью вытеснить украинских защитников с позиций на левобережье Днепра.

На прошлой неделе потери оккупантов существенно выросли и составляют убитыми и ранеными 228 человек, также уничтожена 51 единица вооружения и военной техники врага.

По словам военного, в течение недели Херсонщину атаковали более 1,8 тыс. вражеских FPV-дронов, украинские защитники заглушили и уничтожили 81% из них.

"Российские оккупанты активно продолжают применять БПЛА разных типов и модификаций. Всего было зафиксировано 1834 применения БПЛА (FPV), из них 476 в пределах Херсонской территориальной громады", – рассказал Павел Дрогаль.

Представитель ОТГВ "Херсон" добавил, что с помощью систем РЭБ было уничтожено или подавлено 1487 FPV-дронов, из них 386 – в пределах Херсонской территориальной громады.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в военном движении "Атеш" рассказали, что оккупанты тонут на учениях по подготовке к штурмам островов Днепра. Военным РФ тяжело дается форсирование водных препятствий.

Также сообщалось, что захватчики на Херсонщине полностью переходят на проводную связь. Им запретили пользоваться мобильными телефонами из-за больших потерь, которые ВСУ наносят врагу с помощью радиоэлектронной разведки.

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