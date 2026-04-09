Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с позиций на левом берегу Днепра: военный рассказал о ситуации на Херсонщине Видео

Оккупанты усилили обстрелы Херсонщины и увеличили количество штурмов, пытаясь вытеснить ВСУ с позиций на левом берегу Днепра. Также активнее стали применять БПЛА, особенно по гражданскому населению и объектам.

Об этом рассказал представитель 30-го корпуса морской пехоты Павел Дрогаль. По его словам, сейчас ситуация напряженная, однако она контролируется нашими защитниками.

Спикер отметил, что вражеских штурмов стало больше и возросло количество артиллерийских обстрелов – примерно 550 в неделю. Однако наши защитники, подразделения морской пехоты, продолжают защищая Херсон и область, сохраняя свои позиции на правом и левом берегах Днепра.

"Действительно враг сейчас усилил свою активность, это видно из обстрелов артиллерийских, их тоже стало больше, их примерно сейчас 550 за неделю. Штурмов также стало больше, они пытаются вытеснить наших защитников на левом берегу реки Днепра, а также активно пытаются закрепиться в островной зоне", – рассказал Павел Дрогаль о ситуации.

Также он констатировал, что враг сильнее стал обстреливать Херсонщину дронами разных типов и модификаций – если раньше их было 2500-3000 в неделю, то сейчас только ударных фиксируется около 4000, и это количество растет.

"При этом бьет больше всего по гражданскому населению, по домам, по жилым домам, медучреждениям, по гражданскому и общественному транспорту, то есть абсолютно не выбирая себе цели".

Он заверил, что наши защитники активно противодействуют врагу, то есть где-то около 90% дронов уничтожается с помощью наших систем радиоэлектронной борьбы. Этим обязаны 310-му отдельному полку радиоэлектронной борьбы, который защищает Херсон и Херсонскую область.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Дмитрий Жмайло объяснил, когда оккупанты начнут новую волну наступления, и назвал приоритетные направления. Армия России планирует продолжить свою весеннюю наступательную кампанию в Запорожской и Донецкой областях. Концентрация и перегруппировка вражеских сил наблюдается на направлениях Покровск-Константиновка и в районе Гуляйполя.

Также мы сообщали, что Россия "замахнулась" на создание буферной зоны в Винницкой области: Палиса оценил угрозу. Россияне по-прежнему намерены создать в Украине буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, также подготовить условия для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в будущем – Николаевской и Одесской областей.

