'Все привязывается к погодным условиям': эксперт объяснил, когда оккупанты начнут новую волну наступления, и назвал приоритетные направления

Армия России планирует продолжить свою весеннюю наступательную кампанию в Запорожской и Донецкой областях. Концентрация и перегруппировка вражеских сил наблюдается на направлениях Покровск-Константиновка и в районе Гуляйполя.

Об этом сообщил исполнительный директор украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA. Он подчеркнул, что начало продвижения врага может произойти в последних числах апреля-начале мая.

Что известно

По словам эксперта, сейчас у ВСУ больше дронов, которые могут мониторить ситуацию в серой зоне, которая имеет площадь 15 квадратных километров. В то же время россияне продолжают накопление, и планируют продолжать весеннее наступление на конец апреля – начало мая.

"Все привязывается к погодным условиям и "зеленке", чтобы вновь иметь возможность продвигаться вдоль автодорог, по посадкам, вдоль железной дороги, вблизи насыпей и тому подобное. Мы стараемся контратаковать, чтобы улучшать наши тактические позиции, отбрасывать россиян, чтобы они раньше применяли свои резервы", – подчеркивает Жмайло.

Ситуация с личным составом

Россия, по его словам, стремилась мобилизовать 409 тысяч человек, но за первый квартал привлекли чуть более 80 тысяч, что означает провал мобилизационных мероприятий, тогда как у ВСУ появились резервы. В частности Жмайло напомнил, что три года назад ширина наступления ВС РФ была по всему фронту, а сейчас сузилась до направлений Покровск-Константиновка и Запорожье-Гуляйполе.

"К счастью, нам удается сбивать эту волну. Точно можно констатировать, что первую волну российского наступления мы отбили, и враг здесь провалился. Именно поэтому он сейчас собирает и перегруппировывает силу", – пояснил эксперт.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что на фронте пока ненаблюдается предпосылок для кардинального перелома ситуации, в то же время потери российских войск на отдельных направлениях существенно выросли, что не позволяет им достигать значительных успехов.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Сирский посещал одно из самых горячих направлений фронта в Донецкой области, где российские войска активизировали атаки, сочетая штурмы пехоты с массированными налетами дронов. По результатам поездки определены ключевые задачи для усиления обороны.

