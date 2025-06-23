Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с рубежей на левом берегу Днепра: в Силах обороны рассказали о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра. Враг не оставляет попыток вытеснить защитников Украины с Херсонщины, но несет потери.

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Об этом сообщил спикер 30-го корпуса морской пехоты старший лейтенант Павел Дрогаль во время брифинга в понедельник, 23 июня, передает Укринформ. По его словам, оккупанты из армии РФ в течение прошлой недели 11 раз пытались штурмовать украинские позиции на левом берегу Днепра.

Военный отметил, что все эти попытки были отбиты. В то же время потери российских войск составили убитыми и ранеными 73 российских захватчика. Кроме того, у вражеской армии было отминусовано вооружение и военной технике – минус 74 единицы.

"Всего за период с 16 по 22 июня 2025 года российские оккупационные войска совершили 422 обстрела позиций украинских защитников и гражданской инфраструктуры. Кроме того, захватчики нанесли 4 авиаудара и 2 ракетных удара", – отметил Дрогаль.

По его словам, российские войска существенно увеличили применение БПЛА различных типов и модификаций. Всего за неделю было зафиксировано 2162 применения БПЛА (FPV), из них 1040 в пределах Херсонской территориальной общины. С помощью систем радиоэлектронной борьбы было уничтожено или подавлено 1689 БПЛА (FPV), из них 816 – в пределах Херсонской территориальной общины.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший боец ЧВК "Вагнер" организовал диверсию на Херсонщине. В результате этого были нанесены значительные потери российским войскам в Скадовском районе.

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