У россиян – минус техника и люди: экс-вагнеровец устроил диверсию на Херсонщине. Фото и видео

Бывший боец ЧВК "Вагнер" организовал диверсию на Херсонщине. В результате были нанесены значительные потери российским войскам в Скадовском районе.

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Об этом сообщает движение "АТЕШ". Так, в поселке Мирное был подожжен армейский автомобиль, который планировали использовать для переброски войск на фронт.

"В годовщину похода Пригожина на Москву агент "АТЕШ" – экс-боец ЧВК "Вагнер" провел диверсию в поселке Мирное Херсонской области", – говорится в сообщении.

Во время операции также ликвидировали группу российских военных, которые охраняли точку сбора.

Эта диверсия стала примером того, что даже в тылу, где враг якобы чувствует себя безопасно, украинские силы могут нанести сокрушительный удар, лишая оккупантов и техники, и личного состава.

"Мирное – это Украина. Каждый, кто приходит с войной, будет сожжен и устранен", – отметили в "АТЕШ".

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны движения "Атеш" провели успешную операцию. В тылу врага они уничтожили автомобиль "УАЗ Патриот" с мобильной системой радиоэлектронной борьбы, который принадлежал операторам БПЛА 64-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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