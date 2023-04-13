Оккупанты пытаются взять под полный контроль Бахмут и усилили контрразведывательный режим – Генштаб

Армия страны-агрессора РФ, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого украинского воина, было отбито более 45 вражеских атак.

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Захватчики продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях, а Силы бороны не прекращают наносить удары по районам сосредоточения их личного состава и техники. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 13 апреля – 414-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что накануне ВС РФ нанесли два ракетных и 32 авиаудара, осуществили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие и раненные среди мирных граждан. Две российские ракеты из ЗРК С-300 попали в объекты гражданской инфраструктуры Славянска.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск российской армии продолжают находиться на территории Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой готовности ВС РБ. Отдельные соединения и части приведены в высшие степени боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки он обстреливал н.п. Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Середина-Буда, Эсмань, Ходыно, Белополье, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Обода, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Неварское Комиссарово, Колодезное, Новомлынск и Оскол на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области. На Лиманском оккупанты вели безуспешные наступления в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Новоселовскома, Невское, Кузьмино, Белогоровка на Луганщине; Торское и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступления и пытаются взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток они безуспешно наступали в районе севернее Хромового и возле Богдановки и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Зализне Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Марьинки, Победы, Новомихайловки на Донетчине. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. Обстрелам ВС РФ подверглись Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил, однако обстрелял Новомихайловку, Шахтерское, Новоукраинку, Большую Новоселку, Угледар и Пречистовку на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборонительные действия. Вместе с тем обстрелял более 35 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. В Графском Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. Там враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения.

Несколько похожая ситуация в Благодатном на Донетчине. Опасаясь утечки информации о местоположении своих подразделений, оккупанты стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд жителям разрешен только при наличии регистрации.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также наши защитники сбили два вражеских БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, а также одну радиолокационную станцию ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что армия РФ может сама покинуть часть территорий Украины. Он предполагает, что такой "жест доброй воли" оккупанты совершат во время предстоящего контрнаступления Сил оборны.

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