Оккупанты пытаются закрыть потери и агитируют заключенных, которые досрочно вышли на свободу

Российская террористическая армия продолжает нести огромные потери в личном составе, поэтому пытается пополнить свои ряды за счет заключенных. В дальнейшем такие слои населения оказываются на войне в Украине.

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Для пополнения потерь в живой силе россияне агитируют собственное население до прохождения военной службы разными способами. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 3 июня.

По информации Генштаба, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Таких граждан страны-агрессора РФ агитируют к подписанию ими контракта на 3-5 месяцев военной службы. Такие действия врага в очередной раз подтверждают, что уголовники являются весомой частью российской армии и активно используются для укомплектования подразделений, которые понесли потери в Украине.

Напомним, российская частная военная компания "Вагнер" использовала социальные сети Twitter и Facebook для вербовки наемников на войну против Украины. В ряде западных стран эта террористическая структура искала медиков, операторов дронов и психологов, обещая зарплаты почти 3 тысячи евро и льготы.

Ранее сообщалось, что в РФ военкоматы начали новую "охоту" на россиян, а контракт на службу в оккупационной армии заставляют подписывать не только принудительно, но и обманным путем – при этом озвучивают планы о захвате всей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском телевидении нашли причину поражений страны-террориста России на фронте. Депутат российской госдумы заявил, что России для победы нужна "трудовая мобилизация".

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