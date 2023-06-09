Оккупанты растянули запуски по времени: Гуменюк назвала главную цель ночной атаки

Оккупанты в ночь на 9 июня совершили смешанную атаку по Украине. Во время нее враг использовал как крылатые ракеты, так и каминные дроны.

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О цели этой атаки рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона "Единые новости". Так, по словам Гуменюк, оккупанты растянули запуски по времени, чтобы реализовать несколько целей. Началась атака с калибров.

"Она была преимущественно смешанного типа и растянута во времени. Если вспомнить, что начались сигналы воздушных тревог с активизировавшихся морских ракетоносителей, в частности, подводный, находившийся на дежурстве", – отметила она.

По словам спикера, враги могли коварно осуществить ротацию, что затруднило выявление их пуска. Гуменюк подчеркнула, что запуск ракет с подлодок обнаружить значительно сложнее. Несмотря на это, была объявлена воздушная тревога, которая сигнализировала об имеющейся угрозе.

По ее словам, враги использовали как крылатые ракеты, так и дроны-камикадзе. Эту информацию также подтвердили представители воздушных сил.

"Над Николаевщиной уничтожили одну ракету Х-101, которую враг направил в центральные регионы. В целом вся траектория ракет свидетельствовала о том, что они пытаются истощать и население Украины, потому что привлечены были фактически все регионы и системы ПВО", – подчеркнула она.

Напомним, что в период между 22:00 8 июня и 04:00 9 июня российские силы совершили комплексную атаку на Украину. Враг направленно атаковал военные объекты и объекты критической инфраструктуры в нашей стране.

Во время этой атаки российские захватчики использовали около 16 дронов-камикадзе и запустили 6 крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники в четверг, 8 июня, открыли огонь по Херсону и Херсонскому району. Это произошло в то время, когда в регионе идет эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС.

Как писал OBOZREVATEL, российские оккупанты также обстреливали Херсон 6 июня, когда эвакуация людей проводилась из микрорайона Остров. В результате этого ранения получили двое правоохранителей.

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