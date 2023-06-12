Оккупанты разграбляют дома украинцев в затопленных селах на левобережье Херсонщины – ЦНС

После затопления деревень на левобережье Херсонщины российские оккупанты занимаются ограблением местного населения. Русские уже успели добраться до домов людей, как только в селах начала сходить вода.

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Местным жителям, которые вынуждены были покинуть на время свои дома из-за подтопления, россияне не позволяют возвращаться. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

После теракта на Каховской ГЭС, жители были вынуждены покинуть свои дома, но теперь, когда уровень воды падает, они пытаются вернуться назад. Однако российские оккупанты перекрыли доступ к этим населенным пунктам и активно совершают ограбление. Особенно сложная ситуация наблюдается в селе Большая Кардашинка Скадовского района, где россияне даже грабят дома, где еще проживают жители.

Также сообщается, что в городе Голая Пристань также произошла ситуация, когда российские оккупанты задержали гражданских в местной школе, лишив их паспортов и не позволяя им вернуться домой.

Напомним, что подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Больше всего пострадал левый берег. Уничтожено Каховское водохранилище, основное как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области.

Ранее сообщалось, что Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал депутатов обратиться в Международный криминальный суд, который должен выдать еще один ордер против президента РФ Владимира Путина за трагедию на юге Украины.

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