Оккупанты размечтались о захвате населенных пунктов на Харьковщине: планы захватчиков озвучил коллаборант

Российские оккупационные войска размечтались о захвате населенных пунктов Харьковской области. Путинские террористы, которые с позором бежали от контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявили о планах вновь оккупировать города и села Харьковщины.

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При этом в РФ рассказали, что оккупанты контролируют около 20 населенных пунктов Харьковской области. Об этом кремлевским пропагандистским СМИ рассказал коллаборант Виталий Ганчев.

Злоумышленник заявил, что на харьковском направлении идут ожесточенные бои. По его словам, много поселков на Харьковщине находятся в "серой зоне". Предатель констатировал, что войска РФ пытаются наступать в направлении Купянского района и Изюма.

Также коллаборант размечтался, что все населенные пункты Харьковской области, которые были под контролем российских террористов до сентября 2022 года, "будут планомерно освобождаться".

Напомним, войска РФ пытаются идти в атаки в направлении Купянска и стягивают войска в Луганской области. Попытки оккупантов продвигаться на Луганщине вероятнее всего являются не частью стратегического замысла, а хаотичными попытками истощить украинские войска в регионе.

Ранее в украинской разведке назвали главные цели врага. До конца марта Кремль поставил оккупационной группировке задачу выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты регулярно пытаются вернуть себе контроль над городом Купянск на Харьковщине. Этот населенный пункт важен для россиян с точки зрения логистики.

К слову, аналитики американского Института изучения войны сообщали, что российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля.

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