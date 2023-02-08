Российские военные разжигали костер деньгами украинцев из расстрелянного авто: в сети обнародовали видеодоказательство

Оккупанты систематически совершают сотни военных преступлений на территории Украины. Захватчики в очередной раз показали свое "истинное лицо" – российские солдаты разжигали костер украинскими гривнами.

Видео дня

Деньги оккупанты достали из автомобилей украинцев, которые были предварительно расстреляны. Видеодоказательство данного преступления опубликовали в Telegram-канале "Анатолий Штефан "Штирлиц" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Оккупанты выложили еще одно доказательство своих преступлений против мирного населения. На трассе Житомир – Киев расстреляли и горит гражданский Toyota Land Cruiser, украденными деньгами разжигают костер", – говорится в сообщении.

Также на фото добавлена приписка, в которой сказано, что данное военное преступление совершили солдаты 5-ой танковой бригады армии РФ.

На видео видно, что российские солдаты собрали 200-гривневые купюры и разожгли ими костер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области российские оккупанты устроили настоящую охоту на мирных жителей региона. Военные страны-агрессора расстреливали автомобили гражданских, которые пытались эвакуироваться в Киев.

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