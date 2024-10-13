Оккупанты рискнули пойти в смелый штурм на Харьковщине, но получили мгновенный отпор. Видео

Российские оккупанты попытались совершить смелый штурм на Харьковском направлении, однако получили немедленный отпор. Украинские защитники уничтожили вражеские БМП и нанесли ударов по вражеской пехоте.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Оборону в этом направлении держали воины бригады "Спартан".

Россияне редко используют бронетехнику на этом участке, но в этот раз наступали под прикрытием БМП. Аэроразведчики "Спартана" быстро среагировали и остановили оккупантов ударами fpv-дронов и сбросами боеприпасов.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении украинским военным удалось притормозить наступление врага. Впрочем, там до сих пор продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются дойти до левобережья реки Оскол, занять плацдарм с последующим выходом на поселок Купянск-Узловой.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продвинулись в районе населенного пункта Песчаное в Купянском районе Харьковской области. На этом участке фронта продолжаются постоянные бои, бойцы сил обороны ежедневно отражают вражеские штурмы.