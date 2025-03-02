Оккупанты сбавили темп на Луганском направлении: в ВСУ объяснили ситуацию

На участках фронта в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Луганск" количество штурмовых действий войск РФ в последнее время снизилось. В январе их было 839, а в феврале – 533.

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Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ОТГ Дмитрий Запорожец. Напомним, что в зону ответственности "Луганска" входит линия передовой от Белогоровки Луганской области до Нью-Йорка Донецкой области.

По словам спикера, большинство указанных штурмовых действий врага в январе-феврале происходили на Торецком направлении.

Сейчас по линии столкновения от Луганщины до Донетчины тоже наблюдается активность оккупантов, и особенно именно на Торецком направлении. Там также фиксируются логистические перемещения личного состава войск РФ.

"Возможно, это связано с тем, что на определенном участке фронта со стороны агрессора сменились руководители и они хотят показать действенность для того, чтобы какие-то территории захватывать. Но в целом эти процессы мы отслеживаем и пытаемся наносить превентивные удары – уничтожать врага на тех рубежах, где он скапливается", – рассказал Запорожец.

Он добавил, что за последние сутки на Торецком направлении произошло 15 боестолкновений. На других участках передовой в зоне ответственности ОТГ "Луганск" – Краматорском, Северском направлениях – активность оккупантов не фиксировалась.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние сутки Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении фронта в Донецкой области. Российские пропагандисты пожаловались, что там украинские войска имеют преимущество в дронах и активно применяют тактику ДРГ.

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