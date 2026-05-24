Оккупанты сбросили авиабомбу на Дружковку: погибла женщина, есть раненые. Фото

Российские войска вечером 24 мая атаковали Дружковку в Донецкой области авиабомбой. В результате удара по многоэтажке погибла 70-летняя женщина, еще пятеро гражданских получили ранения. Авиаудар произошел в 18:26. Оккупанты применили бомбу ФАБ-250 с УМПК.

Об атаке сообщили в Донецкая областная прокуратура. В ведомстве опубликовали фото с места обстрела и уточнили, что среди раненых – мужчина и четыре женщины в возрасте 40, 44, 45, 69 и 73 года. Взрыв повредил многоквартирный дом, а на месте удара начали работать правоохранители и спасательные службы.

В прокуратуре заявили:"Окончательные последствия авиаудара устанавливаются". Также там подтвердили, что по факту обстрела открыли уголовное производство по статье о военном преступлении.

Последствия удара

По данным следствия, авиабомба попала непосредственно в жилой сектор. Удар пришелся по многоэтажке, где в момент атаки находились мирные жители. Часть людей получила минно-взрывные травмы.

Иногда после таких ударов спасателям приходится несколько часов разбирать завалы, чтобы убедиться, что под обломками никого не осталось. В Дружковке окончательную информацию о разрушениях и количестве пострадавших еще уточняют.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры правоохранители начали досудебное расследование. Производство открыли по ч. 2 ст. 438 УК Украины – военное преступление, повлекшее гибель человека.

Следователи документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного удара РФ по гражданской инфраструктуре Донетчины.

