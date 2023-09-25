Оккупанты сбросили четыре авиабомбы на Берислав на Херсонщине: есть погибший и раненые

Боевые самолеты России утром 25 сентября сбросили четыре авиабомбы на Берислав Херсонской области. Вследствие атаки погиб один человек, еще несколько травмированы.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной администрации Александр Прокудин. "Утром российская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы", – говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что одна из бомб попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы – известно об одном погибшем и нескольких раненых.

Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом, информировал Прокудин.

В свою очередь в Херсонской областной прокуратуре рассказали, что оккупанты атаковали Берислав около 10:00. Управляемые авиабомбы были применены, вероятно, с самолетов Су-34.

Вследствие обстрела погиб мужчина, еще трое гражданских людей травмированы. Под завалами могут находиться люди, отметили в прокуратуре.

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Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне войска РФ ударили по Херсону управляемыми авиабомбами. Одна из них попала по промзоне, другая – по гражданской инфраструктуре.

– Нынешней ночью агрессор во время ночной воздушной атаки атаковал Одесщину. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура, склад и многоэтажка. Вследствие атаки пострадала женщина.