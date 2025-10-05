Оккупанты сбросили авиабомбы на многоэтажку в Славянске: среди раненых – ребенок. Фото

В субботу, 4 октября, военные российской оккупационной армии сбросили авиабомбы на многоэтажку в Славянске Донецкой области. В результате атаки ранения получили 6 человек, среди которых – ребенок.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Также в городе повреждены дома, машины, фасады кафе и магазинов.

Что известно

Оккупанты нанесли удар по Славянску в 22:40, 4 октября, сбросив авиабомбы ФАБ-250 с УМПК. Вражеское вооружение попало в многоквартирный дом.

В собственных жилищах пострадали две женщины 60 и 70 лет, трое мужчин в возрасте 31, 41 и 57 лет, а также несовершеннолетний парень. У них зафиксированы минно-взрывные травмы, переломы, ушибы, порезы и ссадины. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"В населенном пункте повреждены по меньшей мере 26 домов, более 20 автомобилей, фасады магазинов и кафе. Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются", – указано в сообщении.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры осуществляют необходимые действия для документирования преступлений против мирного населения, совершенных российскими военными.

Напомним, в ночь на воскресенье, 5 октября, страна-агрессор устроила очередную атаку на Украину. Россияне запустили ударные БпЛА типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Значительное количество вражеских средств воздушного нападения летели на запад Украины. Под атакой оказался и Львов, в области есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября оккупанты нанесли удар по Запорожью. На облцентр россияне направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, произошли пожары. Известно о жертве и раненых.

