Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Херсонщину – ОВА

Российские войска совершили авиационную атаку на Херсонщину 27 августа. Захватчики сбросили авиабомбы в районе Херсона и ряда населенных пунктов области.

Видео дня

В настоящее время устанавливается информация о последствиях вражеской атаки. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

"Российская армия атаковала Херсонщину с авиации. Враг сбросил управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – говорится в сообщении.

Напомним, захватчики атакуют населенные пункты Херсонщины и облцентр в частности практически каждый день. Так, 24 августа во время российских обстрелов Херсона один из снарядов попал в крышу дома: среди пострадавших – ребенок.

А 26 августа в результате российских обстрелов одного из населенных пунктов Херсонщины погибла пожилая женщина. Ее еще живой доставили в больницу с тяжелыми ожогами, однако усилия медиков по спасению пострадавшей оказались тщетными.

В общей сложности, по данным Херсонской ОВА, накануне россияне совершили в Херсонской области 61 обстрел, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон захватчики выпустили 36 снарядов.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание объекта критической инфраструктуры, территорию и здание медицинского учреждения, здание предприятия в Херсоне; территорию национального парка и складские помещения в Бериславском районе.

Кроме погибшей женщины пострадали еще четверо гражданских: они получили ранения.