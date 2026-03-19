Оккупанты сделали ставку на перерезание логистики ВСУ и испытывают альтернативы Starlink: в ISW оценили ситуацию

Российские оккупанты активизировали использование дронов типа "Молния" на оперативной глубине до 50 км от линии соприкосновения. Они сделали ставку на перерезание логистики Сил обороны.

Видео дня

Также россияне тестируют собственные альтернативы спутниковой связи Starlink, доступа к которой они с недавних пор лишены. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские войска продолжают кампанию по воздушному перехвату против украинских военных и гражданских целей в ближнем тылуи испытывают альтернативы Starlink для контроля беспилотников.

Офицер украинской бригады, действующей на Купянском направлении, 17 марта сообщил, что российские войска наносят удары на оперативной глубине от 40 до 50 километров от линии фронта с помощью беспилотников типа "Молния". Враг пытается перерезать украинскую логистику.

БпЛА "Молния" россияне используют для транспортировки FPV-дронов в украинский тыл, а те поражают гражданские транспортные средства и другие объекты за десятки километров от фронта.

Еще один украинский воин, на этот раз с Покровского направления, рассказал, что за три дня, начиная с 15 марта, его бригада уничтожила более 100 "Молний". Он добавил, что эти российские дроны после потери россиянами связи Starlink стали менее эффективными.

Однако, добавил защитник, российские силы пытаются адаптироваться, используя радиопередачи, оптоволоконный интернет и связь, обеспечиваемую российскими спутниками "Комета", для связи с беспилотниками. Однако эти альтернативные формы связи все еще куда медленнее, чем Starlink.

Военнослужащий отметил, что российские силы смогли лишь частично компенсировать отсутствие Starlink, используя эти несовершенные средства уменьшения последствий.

В ISW отметили, что "полоса неудач" для оккупантов на поле боя началась с момента блокировки Starlink 1 февраля, которое ухудшило возможности российских ударных и командно-контрольных систем.

"Двое украинских военнослужащих, каждый из которых работает в разных районах театра военных действий, сообщили, что российские войска пытаются восстановить возможности командно-контрольных систем и продолжить свою кампанию по воздушному перехвату с помощью беспилотников "Молния". Российские войска пытаются преодолеть неудачи, вызванные блокировкой Starlink, и оба сообщения согласуются с оценкой ISW о том, что российские войска продолжают искать альтернативы Starlink, чтобы воспроизвести эффекты воздушного перехвата, которых они достигли с помощью беспилотников, оснащенных Starlink", – резюмировали аналитики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!