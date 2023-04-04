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Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь взять город под полный контроль, и оказывают давление на население Херсонщины – Генштаб

Марина Лисничук
War
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Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь взять город под полный контроль, и оказывают давление на население Херсонщины – Генштаб

В Украине начались 405-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства, на которое враг продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны и героизму каждого воина, накануне было отбито 69 атак оккупантов.

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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. О последних событиях с фронта проинформировал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 апреля.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли по Украине три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность таких воздушных атак по всей территории страны, ведь агрессор продолжает использовать тактику террора.

Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь взять город под полный контроль, и оказывают давление на население Херсонщины – Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения белорусских ВС продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Россия продолжает использовать воздушное пространство и территорию РБ, ее военную инфраструктуру. На полигонах республики осуществляется подготовка подразделений ВС РФ. Также сохраняется присутствие вражеских подразделений в приграничных районах Курской и Белгородской областей РФ.

За прошедшие сутки агрессор обстрелял Волфино, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховку, Рубленое и Ольховатку на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись н. п. Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное – Луганской; Терны и Серебрянка – Донецкой.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Невского, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь взять город под полный контроль, и оказывают давление на население Херсонщины – Генштаб

На Бахмутском направлении армия РФ пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вела безуспешные наступления возле Орехово-Васильевки и Ивановского. Подразделения Сил обороны за сутки отбили 32 атаки оккупантов на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Зализне и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях ВС РФ вели наступательные действия в сторону Новокалинового, Красногоровки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имели. В то же время обстреляли Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу на Донетчине.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Времивки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики активных действий не проводили, наращивали оборонные способности. Обстреляли Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Каменское Запорожской области, а также Антоновку Херсонской области и Херсон.

Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь взять город под полный контроль, и оказывают давление на население Херсонщины – Генштаб

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля людям было запрещено покидать дом и выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и т.д. В отдельных селах пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков. Для получения пенсий необходимо выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение получение социальных выплат становится доступнее.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА. Наши ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 4 апреля, Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131, взрывы раздавались на Одесщине. Всего было запущено 17 ударных БПЛА, 14 из них уничтожили украинские силы ПВО.

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