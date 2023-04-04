Оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь взять город под полный контроль, и оказывают давление на население Херсонщины – Генштаб

В Украине начались 405-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства, на которое враг продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны и героизму каждого воина, накануне было отбито 69 атак оккупантов.

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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. О последних событиях с фронта проинформировал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 апреля.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли по Украине три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность таких воздушных атак по всей территории страны, ведь агрессор продолжает использовать тактику террора.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения белорусских ВС продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Россия продолжает использовать воздушное пространство и территорию РБ, ее военную инфраструктуру. На полигонах республики осуществляется подготовка подразделений ВС РФ. Также сохраняется присутствие вражеских подразделений в приграничных районах Курской и Белгородской областей РФ.

За прошедшие сутки агрессор обстрелял Волфино, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховку, Рубленое и Ольховатку на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись н. п. Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное – Луганской; Терны и Серебрянка – Донецкой.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Невского, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вела безуспешные наступления возле Орехово-Васильевки и Ивановского. Подразделения Сил обороны за сутки отбили 32 атаки оккупантов на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Зализне и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях ВС РФ вели наступательные действия в сторону Новокалинового, Красногоровки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имели. В то же время обстреляли Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу на Донетчине.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Времивки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики активных действий не проводили, наращивали оборонные способности. Обстреляли Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Каменское Запорожской области, а также Антоновку Херсонской области и Херсон.

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля людям было запрещено покидать дом и выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и т.д. В отдельных селах пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков. Для получения пенсий необходимо выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение получение социальных выплат становится доступнее.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА. Наши ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 4 апреля, Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131, взрывы раздавались на Одесщине. Всего было запущено 17 ударных БПЛА, 14 из них уничтожили украинские силы ПВО.

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