Оккупанты снова активизировались на Харьковском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска 31 мая снова активизировались на Харьковском направлении. Так, на этом участке фронта уже было зафиксировано два боевых столкновения.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 31 мая. В настоящее время общее количество боевых столкновений увеличилось до 42.

С начала суток в Покровском направлении наблюдается наибольшая активность противника. Наши защитники решительно отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, уничтожая личный состав врага и его военную технику. Оккупанты с территории Российской Федерации обстреливали пограничные населенные пункты Басовка в Сумской области и Клюсы в Черниговской области.

Также, захватчики активизировали свои усилия на Харьковском направлении, где уже зафиксировано два боевых столкновения. Вражеские войска из района Белгорода совершили атаку двумя управляемыми авиабомбами на Старицу и шестью на Волчанск. Хотя атака на Старицу была отбита, бой близ Волчанска еще продолжается.

На Купянском направлении отражены четыре нападения противника неподалеку от Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются у Петропавловки и Новоегоровки.

На Лиманском направлении русские захватчики пытались улучшить свое положение неподалеку от Дибровы, но силы обороны помешали этому, отразив вражеское наступление. Ситуация под контролем. Тем временем российские войска нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Северску (используя одну КАБ), Дробышеву (с помощью двух КАБ) и Новоегоровке (с использованием также двух КАБ).

На Северском направлении количество боевых столкновений выросло до пяти. Противник продолжает атаковать районы Белогоровки, Выемки и Раздолевки, однако безуспешно.

На Покровском направлении российские оккупанты провели 16 атак на позиции наших войск. Семь атак отражены в районах Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового. Еще девять продолжаются вблизи Новоалександровки, Сокола, Прогресса и Невельского.

Трижды в течение суток россияне пытались штурмовать на Кураховском направлении. Наши защитники отбили одну из атак удачно. Бои продолжаются в районе Красногоровки.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левом берегу Днепра, оккупанты дважды атаковали близ Кринок, однако безрезультатно. В других направлениях ситуация остается без изменений.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая силы ПВО сбили четыре "Шахеда" и ракету "Искандер-К", которыми атаковала Россия.

Также россияне обстреляли жилой район Харькова. Под ударом оказалась многоэтажка, погибли люди.

Кроме того, оккупанты били по Киеву: в столице работала ПВО, возник пожар, уничтожена трансформаторная подстанция.