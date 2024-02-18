Оккупанты снова атаковали Херсон и область, обстреливая мирных жителей: есть жертва и пострадавшие

На протяжении суток российские войска продолжали обстреливать Херсон и область: до 6 часов утра 18 февраля захватчики совершили десятки обстрелов из артиллерии, танков, РСЗО, атаковали также дронами. В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь гражданских получили ранения.

Под вражеским огнем накануне оказались жилые кварталы, учебное заведение и медучреждение. Подробности рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустив 131 снаряд, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА. На город Херсон враг направил 21 снаряд", – отметил он.

Захватчики уже традиционно воевали с гражданскими: били по жилым кварталам населенных пунктов региона, попали в учебное заведение и типографию в Херсоне, а также в медицинское учреждение в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 – получили ранения", – отметил Прокудин.

Напомним, накануне, 17 февраля, русские войска обстреляли Славянск и Краматорск. В Краматорске попали по промзоне и частному сектору, там под завалами домов оказались люди. В Славянске же разрушили школу, где располагалась социальная столовая, "пункт несокрушимости" и один из пунктов выдачи гуманитарной помощи. Там также сообщали о человеке под завалами.

В обоих городах по состоянию на вечер 17 февраля сообщалось о двух жертвах: женщине и мужчине, чьи тела достали из-под завалов.

Кроме того, ночью оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе: силы ПВО уничтожили 12 "Шахедов", а также одну авиационную ракету Х-59.

Известно также, что армия России ночью нанесла удар по инфраструктурному объекту в Полтавской области, там возник пожар.