Оккупанты снова попали на 'мотопробег в ад': в ВСУ показали, как встретили врага. Видео

В Харьковской области военнослужащие Железной бригады 16-го армейского корпуса ВСУ отбили мотоциклетный штурм российских войск в районе Каменки. Врага уничтожили с помощью FPV-дронов и сбросов в Двуречанском.

Об этом сообщили в пресс-службе корпуса. Попытка вражеского прорыва была отбита, также была ликвидирована одна единица вражеской артиллерии.

Что известно

На опубликованных кадрах зафиксирована попытка прорыва двух российских оккупантов на одном мотоцикле. Но точный удар FPV и сброс с дрона-бомбера нанес двум бойцам врага тяжелые ранения, а мотоцикл был уничтожен. Отличились работой пограничники, говорят в подразделении.

Через несколько часов в том же месте российский отряд начал пеший штурм. С помощью дронов бойцы Железной бригады выкурили врага из тайника, а украинские пехотинцы ликвидировали оккупантов в ближнем бою, говорится в сообщении.

В Двуречанском группа Crazy Cats мехбата с помощью FPV-дрона уничтожила двух россиян, которые пытались спрятаться в двухэтажке, дроноводы батальона беспилотных систем "Гатило" уничтожили оккупанта с помощью сброса, а ударом FPV-дрона вывели из строя вражескую гаубицу Д-30.

Напомним, ранее россияне решили повторить собственное "ноу-хау", испытанное ранее, в частности на Курщине, и попытались подобраться к позициям украинских воинов на Харьковщине, пролезши по газовой трубе. "Креативный" штурм состоялся 16 декабря на Купянском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали, как перекрыли путь оккупантам к Купянску. После того как 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем ВСУ зашел в полосу обороны города, военные во время разведки обнаружили трубу, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска.

