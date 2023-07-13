Оккупанты снова ударили по приграничью Сумщины: есть жертва. Фото

Российские оккупационные войска снова ударили по приграничью Сумской области. В результате атаки погиб мужчина.

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Об этом сообщила Сумская областная прокуратура. Так, 13 июля 2023 года около 12:30 российские оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории РФ произвели минометный обстрел Великописаревской общины Ахтырского района.

В результате чего на территории собственного домохозяйства погиб мужчина. Им оказался 60-летний житель Поповки.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следует отметить, что 4 июля в Сумской области российские военные преступники убили двух мирных жителей приграничного населенного пункта и ранили еще одного. оккупанты открыли огонь по гражданским, когда пытались проникнуть на украинскую территорию.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 3 июля ВС РФ ударили по городу Сумы дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 21 житель получил ранения. 4 июля в областном центре был объявлен траур.

– Предварительно, было зафиксировано четыре прилета Shahed-136. В результате попадания повреждено административное здание СБУ и два многоквартирных жилых дома.

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