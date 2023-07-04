В Сумах выросло количество погибших в результате атаки дронов: полиция показала видео первых минут после взрыва

Число погибших в результате российского удара по Сумам в ночь на 3 июля возросло до трех. Ранены 21 человек, четверо остаются в больницах.

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Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лисенко. Тем временем в Министерстве внутренних дел показали видео, снятое в первые минуты после удара по жилому многоквартирному дому.

Число погибших в результате атаки РФ по Сумам в ночь на 3 июля возросло до трех человек. В городе 4 июля объявлен траур.

"Сегодня в Сумах – День траура. Трое погибших. 21 ранен. Четверо остаются в больницах в результате вчерашней атаки врага. Сочувствую всем родным, близким, друзьям погибших. Вечная память. Никогда не простим", – написал Лысенко.

Тем временем в МВД показали видео, снятое в первые минуты после удара. Полицейские сразу приступили к эвакуации людей с пораженной многоэтажки. Они поднимались на все этажи дома, помогая пожилым людям выйти из него.

Напомним, в ночь на 3 июля оккупанты атаковали Сумы дронами, поврежден жилой дом в центре города.

Сначала сообщалось об одном погибшем и 16 раненых. Впоследствии количество жертв вражеского удара возросло.

Всего 3 июля в городе было зафиксировано 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" . В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.