Оккупанты снова задумали объединить оккупированные области и Крым в федеральный округ 'Новороссия': что известно

Государство-агрессор Россия планирует объединить оккупированные территории четырех регионов Украины и Крыма в один федеральный округ. Назвать его в Москве планируют в лучших традициях российской пропаганды: "Новороссия".

Местных жителей при этом никто по поводу названия нового "субъекта" не спрашивает, как в конце концов и не спрашивал во время провозглашения их "частью РФ". Подробности замысла врага озвучил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Оккупированные Россией территории четырех областей и АР Крым собираются объединить в федеральный округ. Выбрать ему название местным жителям даже не предлагают, потому что пока существует только один вариант – "новороссия". Впрочем, следует отметить, что на законодательном уровне федеральные округа не являются субъектами РФ и не предусмотрены конституцией России. Их просто считают административно-территориальными единицами нового типа – без правового статуса", – пояснил Лысогор.

Также он рассказал, что с 1 июля в так называемой ЛНР собираются поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Возмущение населения окупать решили попытаться нивелировать, назвав удорожание цен на коммуналку на 30% "индексацией".

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты на захваченных территориях Украины собираются готовить офицеров службы РЭБ. Командование оккупационной армии РФ намерено открыть кафедры подготовки офицеров на временно захваченных территориях Украины.

Также сообщалось, что захватчики начали готовить "судебные приставы" на оккупированной территории Херсонщины.