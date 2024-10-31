Оккупанты собирались навести переправу: воины Третьей штурмовой атаковали российский мостоукладчик на Харьковщине. Видео

На Харьковском направлении воины Третьей штурмовой бригады атаковали российский мостоукладчик. Именно из-за него оккупанты собирались навести переправу.

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Об этом говорится в сообщении бригады. Бойцы Третьей штурмовой подбили тяжелую технику дронами.

"Оккупанты собирались свести переправу – поразили мостоукладчик на Харьковщине! Тот же МТУ-72 – бронированный мостоукладчик, который должен был проложить пути для переброски вражеской техники. Бойцы Третьей штурмовой подбили тяжелую махину дронами", – говорится в сообщении военных.

Также отмечается, что следующими вылетами бойцы поразили еще грузовик, "буханку" и отминусовали россиянам БК. Также они сбили мотоциклиста и дважды ударили по враждебному расчету БПЛА.

"Все цели схантили бойцы Punk group со 2-го мехбата бригады!", – добавили военные.

Как писал OBOZ.UA:

– В 92 ОШБр заявили, что в ВС РФ на Купянском направлении есть приказ выйти на берег реки Оскол, не считаясь с потерями. Там враг ведет штурмы практически непрерывно.

– Видео того, как украинские морские пехотинцы вместе с силами территориальной обороны и 47-й механизированной бригадой выбивали российских военных из поселков Зеленый Путь и Новоивановка на Курщине, можно посмотреть по ссылке.

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