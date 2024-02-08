Оккупанты сосредоточили атаки на Авдеевском направлении, ВСУ крепко держат оборону – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

На фронте за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. Наибольшее количество атак путинские террористы сосредоточили на Авдеевском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 февраля.

Всего враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, а также совершил 89 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные, в том числе, дети. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях.

В ночь на 8 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 дронов типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационным ударом были Яблоновка Сумской области; Табаевка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Горностаевка, Змиевка, Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум складам боеприпасов противника.

Напомним, защитники неба Украины во время атаки РФ ночью 8 февраля уничтожили 11 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed. Противовоздушная оборона работала в четырех областях, преимущественно на юге.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия атаковала Украину не только дронами-камиказе, но и ракетами – Х-22, "Искандер", "Калибр", С-300 и другими. Силы ПВО сбили 15 из 20 "Шахедов" и 29 из 44 ракет разного типа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!