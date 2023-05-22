Оккупанты сосредоточили усилия на пяти направлениях, ВСУ отбили десятки атак: уничтожены два склада БК и станция РЭБ – Генштаб

Силы обороны Украины накануне провели 37 боевых столкновений с войсками РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там враг сосредотачивает основные наступательные усилия, в эпицентре же боевых действий находятся Бахмут и Марьинка.

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Параллельно защитники уничтожили еще ряд складов, баз с техникой и живой жилой ВС РФ, а оккупанты на фоне многочисленных потерь в экспресс-режиме – за десять суток – готовят к переброске на передовую зеков. Последние новости с фронта рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 22 мая – 453-е сутки полномасштабной войны.

Российские военные преступники за прошедшие сутки нанесли шесть ракетных и 52 авиаудара, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по городам Лиман, Славянск и Константиновка враг снова использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием, что в который раз подчеркивает его тактику террора. Вероятность нанесения Россией воздушных атак по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском агрессор продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Николаевка Черниговской области; Прогресс, Студенок, Белокопытово, Волковка, Волфино, Запсилье, Михайловка – Сумской; Уды, Гранив, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное, Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестовое на Харьковщине и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение минувших суток враг вел безуспешные наступления в направлении Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудары в районе Невского, из артиллерии обстрелял Макеевку, Невское и Белогоровку Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении российская армия продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои за город Бахмут. Враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее Ивановского, а также вел безуспешное наступление в сторону Григоровки. Нанес авиаудары в районах Бахмута и Ивановского. От его обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. По Авдеевке они ударили из авиации, а из артиллерии били по Новокалиновому, Бердичам, Степному, Авдеевке, Северному, Первомайскому, Карловке и Невельскому на Донетчине.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны продолжают отражение российских атак вблизи Марьинки. Возле этого города и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары, также его обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ наступательных действий не проводили, но задействовали авиацию для ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки, совершили артобстрелы Водяного и Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, а также не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией столкновения. За прошедшие сутки нанес авиаудары по Новоданиловке и Степовому на Запорожье; Станиславу и Кизомысу на Херсонщине, а также обстрелял н. п. Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское – Запорожской; Херсон, Михайловка, Казацкое, Бургунка, Тягинка, Молодежное, Кизомыс – Херсонской.

На фоне значительных потерь живой силы, российское военное руководство решило сократить до 10 дней срок подготовки личного состава среди осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области. Ранее туда завезли около 1000 человек пополнения с мест лишения свободы на территории РФ и планировали, что их подготовка будет продолжаться в течение четырех недель.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также семь – по их зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены три вражеских разведывательных БПЛА разного типа и пять ударных дронов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава, два склада боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную вражескую цель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны отметили, что в битве за Бахмут наемники ЧВК "Вагнер", вероятно, защищают западные административные границы города. В то же время Силы обороны Украины продолжают контратаки в окрестностях Бахмута.

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