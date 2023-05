Оккупанты могли захватить западные админграницы Бахмута, но потеряли доминирующие высоты возле города: анализ боевых действий от ISW

В битве за Бахмут на Донетчине ныне наемники российской частной военной компании "Вагнер", вероятно, защищают западные административные границы города. В то же время Силы обороны Украины продолжают контратаки в его окрестностях.

И хотя оккупанты в очередной раз заявляют о "взятии" этого населенного пункта, это не соответствуют действительности, а лишь иллюстрирует растущий разрыв между внутренней подачей войны Кремлем и тем, что действительно происходит на фронте. Ход боев проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ранее украинские военные официальные лица сообщили, что ВСУ контролируют "незначительную" юго-западную часть Бахмута вокруг трассы T0504. По мнению экспертов, это молчаливое подтверждение того, что российские силы обезопасили остальную западную и северо-западную части города.

"Эти заявления официальных лиц свидетельствуют о том, что украинские силы отошли из остальных районов в Бахмуте, за исключением тех, которые примыкают к двум автодорогам в город. Геолокационные кадры, опубликованные 21 мая, показали, как наемники "Вагнера" поднимают флаги России и ЧВК над жилым домом в западном Бахмуте", – говорится в сводке.

Там подчеркнули, что даже вероятный захват "вагнеровцами" последней небольшой территории западного Бахмута не влияет на текущие украинские контратаки к северу или югу от города. Также это не влияет на украинский контроль над наземными линиями связи вокруг него, которые понадобятся истощенным силам ЧВК для ведения дальнейших наступательных действий.

"Российским войскам понадобится дополнительное подкрепление для содержания города и его флангов за счет операций на других направлениях. Мы уже зафиксировали действие артиллерийских подразделений 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (которая ранее наблюдалась в районе Авдеевки) на Бахмутском направлении", – указали в ISW на то, что РФ подтягивает силы.

По словам украинских военных источников, оккупанты потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута и постоянное продвижение ВСУ может привести к тактическому окружению там сил "Вагнера".

Аналитики напомнили о достижениях украинской 3-й отдельной штурмовой бригады, контратаки которой расширили продвижение в районе Бахмута до 1750 метров в ширину и 700 метров в глубину в неустановленном районе.

Отмечается, что на кадрах с геолокацией видно, как бойцы бригады наносят удар по российским силам к югу от Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) и вступают в бой с 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 14-го армейского корпуса (Северный флот) к северо-востоку от Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).

"Российские обычные силы, такие как 72-я отдельная мотострелковая бригада, безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции и ответить на украинские контратаки на флангах Бахмута. Это действия, согласующиеся с нашей оценкой о том, что Силы обороны Украины возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута", – подчеркнули в ISW.

По данным Генштаба ВСУ, обычные силы РФ вели безуспешные наступательные действия к югу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута), в направлении Григорьевки (примерно 6 км к северо-западу) и Белой Горы (12 км к юго-западу). Российские блоггеры также отметили неудачные российские штурмы на флангах Бахмута.

Ранее в ISW прогнозировали, что наступательные операции "Вагнера" завершатся после месяцев изнурительных боев в Бахмуте, поэтому маловероятно, что "вагнеровцы" продолжат боевые действия за пределами города в их нынешнем истощенном состоянии.

Аналитики напомнили, что 21 мая российский диктатор Владимир Путин поздравил ЧВК и военных ВС РФ "со взятием" этого населенного пункта. А главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин вполне прогнозируемо заявил, что "победа над Бахмутом" – это достижение исключительного его сил.

"Российская реакция на утверждаемый "захват" Бахмута иллюстрирует все больший разрыв между внутренней подачей войны Кремлем и освещением российских операций в Украине ультранационалистическим сообществом блогеров", – прокомментировали хвастовство оккупантов аналитики ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 мая заявила, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. По ее словам, контроль над господствующими высотами в городе позволяет эффективно уничтожать там врага.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил, зачем в РФ объявили о "захвате" Бахмута, когда это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что украинские защитники мужественно держат оборону на Бахмутском направлении.

