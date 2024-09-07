Оккупанты сосредоточились на двух направлениях: в течение суток произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 187 боевых столкновений. Российские оккупанты сейчас сосредоточились на Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 7 сентября в Facebook. Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 КАБа. Кроме этого, произвел более 4200 обстрелов, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация и ракетные войска и артиллерия ответили россиянам 15-ю ударами по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Также они поразили пункт управления, два пункта управления БпЛА, две артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Точилось шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцев.

Купянское направление. Произошло 27 боестолкновений, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

Лиманское направление. По уточненной информации, враг атаковал 17 раз неподалеку от Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки.

Северское направление. Произошло пять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

Краматорское направление. Продолжалось восемь боев в районах Григоровки, Часова Яра и Андреевки.

Торецкое направление. Россияне атаковали 10 раз недалеко от Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

Покровское направление. Наши защитники отразили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

Кураховское направление. Силы обороны отражали 46 атак противника у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

Времевское направление. Враг девять раз наступал в сторону Водяного и Старомайорска.

Ореховское направление. Российские войска совершили один штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

Приднепровское направление. Противник потерпел поражение, девять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что в течение суток 6 сентября оккупанты продолжали наступательные операции в Донецкой области, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Со своей стороны, украинские войска восстановили позиции на Покровском направлении.

– Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты замедлили боевые действия в районе Покровска. Захватчики начали там подготовку к оборонным мерам.

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