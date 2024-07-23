Оккупанты создали 'специальный фонд' отжатого у украинцев жилья: в ЦНС рассказали о преступлениях врага

Российские военные преступники создали так называемый специальный жилищный фонд "безхозного" жилья на временно оккупированных территориях Херсонщины. Активно помогают им в этом местные коллаборанты.

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Основная деятельность фонда – отобрать недвижимость у законных владельцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Критерием для определения "безхозяйственности" является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев", – говорится в публикации.

Ранее "народный совет" в "ЛНР" рассматривал внесение изменений в местный "закон", согласно которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права "муниципальной собственности" на объекты недвижимости. В частности, на те жилые помещения, которые, по мнению захватчиков, имеют признаки якобы бесхозяйного имущества.

В будущем отжатые дома украинцев оккупанты планируют использовать в своих целях – заселять завезенных представителей российской "администрации" и участников войны против Украины.

"Чтобы остановить эти преступления врага, приобщайтесь своей активностью к борьбе с врагом и его муртадами. Имеешь информацию о них, расположение враждебных позиций и техники – присылай сюда. Анонимность гарантируем!" – призывали в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает политику смены демографического состава временно оккупированных территорий Украины. Для этого захватчики агитируют украинцев уезжать из захваченных населенных пунктов.

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