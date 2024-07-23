Оккупанты агитируют украинцев выезжать с захваченных Россией территорий: в ЦНС раскрыли замысел врага

Страна-террорист Россия продолжает политику смены демографического состава временно оккупированных территорий Украины. Для этого захватчики агитируют украинцев выезжать с захваченных территорий.

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Враг намерен переселять граждан нашей страны в дальние регионы РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне агитируют украинцев получать жилищные сертификаты на территории РФ. При этом захватчики мотивируют выезжать якобы из соображений безопасности, но общая цель – выселить из региона больше украинцев.

В ЦНС отметили, что таким образом россияне применяют различные методы выселения украинцев: от принудительной депортации до финансового поощрения. В свою очередь враг завозит на временно оккупированные территории своих специалистов, которые более лояльны к Кремлю, таким образом меняя демографический состав населения.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о размещении врага, чтобы ускорить деоккупацию региона. Передать информацию можно по ссылке, анонимность обращений гарантирована.

Напомним, на временно оккупированной территории Луганщины растет количество мигрантов из отдаленных регионов России и граждан стран Средней Азии, которые не смогли устроить свою жизнь в РФ. Большинство из них приезжают с семьями, надеясь получить жилье, которое оккупанты "отжали" у украинцев.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно завозит десятки тысяч мигрантов из стран Центральной Азии в Украину. При этом захватчики преследуют две цели: снизить расходы на оплату труда и, самое главное, заселить оккупированную территорию, разбавив местное население.

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