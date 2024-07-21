Более 7 тыс. за два месяца: Лысогор объяснил, почему на оккупированной Луганщине растет количество мигрантов из России и Средней Азии

На временно оккупированной территории Луганщины, "ЛНР", растет количество мигрантов из отдаленных регионов России и граждане стран Средней Азии, которые не смогли устроить свою жизнь в РФ. Большинство из них приезжают с семьями, надеясь получить жилье, которое оккупанты "отжали" у украинцев.

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Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он отметил, что только за последние два месяца зарегистрировано более семи тысяч мигрантов.

"Надеются в первую очередь получить недвижимость, которую на оккупированной Луганщине постепенно отбирают у тех, кто эвакуируется", – пояснил руководитель ОВА.

Напомним, ранее агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили обширную тренировочную базу ВС РФ на временно оккупированной территории Луганской области. Там враг готовит штурмовиков и снайперов для своих военных операций. Военные преступники радуются, что их учат штурмовать окопы и стрелять. Агент партизан среди военнослужащих армии РФ провел разведку тренировочной базы всего в 30 км от поселка Славяносербск.

Как сообщал OBOZ.UA, гауляйтера "ЛНР" Леонида Пасечника приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор заочный, поэтому срок будет считаться с даты фактического задержания.