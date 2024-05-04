Оккупанты спешат добиться успехов вблизи Часового Яра и Авдеевки: в ISW оценили угрозу для украинской линии фронта

С начала текущей недели начались первые поставки военной помощи США после полугодового перерыва и недавно принятого решения Конгресса о возобновлении такой помощи. Однако о насыщении прифронтовых районов достаточным количеством необходимого оружия и боеприпасов речь можно будет вести, в лучшем случае, через несколько недель.

Это время Россия пытается использовать, чтобы добиться максимальных результатов в районе Авдеевки и Часового Яра в Донецкой области до тех пор, пока поступление западных вооружений и боеприпасов не поможет украинским воинам притормозить или остановить продвижение оккупационных войск. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Так, напомнили аналитики, о поступлении 28 апреля первой партии восстановленной помощи, куда вошли противотанковые ракеты и 155-мм артиллерийские снаряды, сообщало издание The New York Times. А уже на следующий день поступил второй транш помощи, содержание которого публично не раскрывалось.

Также, по данным источников издания, в Польше уже ждут отправку испанские ракеты для Patriot. Недавно обещанная Германией система Patriot приедет в Украину не раньше июня – возможно, в то же время, когда и первые истребители F-16.

Впрочем, источники The New York Times среди официальных лиц утверждают, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем значительное количество западного оружия и оборудования прибудет в Украину. И в это время Россия попытается использовать в своих целях.

По оценкам одного из американских чиновников, знакомого с конфиденциальными выводами Пентагона, РФ может достичь до 9 мая определенных успехов на востоке и юго-востоке Украины. Однако у захватчиков вблизи линии фронта нет сил для быстрого начала широкомасштабного наступления. Поэтому американцы считают, что украинская оборона, несмотря на серьезную нехватку боеприпасов, в ближайшее время не падет.

"Военная оценка США согласуется с текущей оценкой ISW о том, что российские войска, вероятно, будут пытаться использовать тактические преимущества, чтобы добиться значительных операционных успехов в ключевых секторах, таких как близ Часового Яра и Авдеевки, за несколько недель до того, как военная помощь США прибудет в украинские подразделения на передовой в значительных объемах. Но эти российские достижения не будут предвещать крах украинской обороны", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW заявили, что в Кремле недовольны министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Аналитики считают, что глава РФ Владимир Путин, вероятно, пытается снизить власть Шойгу, уравновешивая его соперниками. Одним из аргументов в пользу этого они назвали встречу диктатора с аффилированным с ППК "Вагнер" губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В ISW предполагают, что Кремль активно ищет замену Шойгу.