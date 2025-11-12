Оккупанты спешно перебрасывают силы под Покровск из-за нехватки резервов: в 'Атеш' раскрыли подробности

Часть своей военной техники и личного состава с Херсонского и Запорожского направлений российские оккупанты перебрасывают в район Покровска (Донецкая область). Потребность пополнять свои силы таким способом свидетельствует о значительных потерях ВС РФ на Покровском направлении.

Перемещение захватчиков отследили агенты "Атеш". Это партизанское движение на своем Telegram-канале 12 ноября сообщило, что россияне отправляют дополнительные войска под Покровск "в авральном порядке из-за нехватки резервов".

"Атеш" ссылается на информацию своих гражданских агентов в районе Угледара, а также на военнослужащих России, которые пошли на сотрудничество.

Военная техника с личным составом направляется в сторону Покровска ежедневно.

"У российской армии, очевидно, исчерпаны и основные силы, и оперативные резервы для продолжения наступления, поэтому они вынуждены срочно оголять другие участки фронта", – предположили авторы Telegram-поста.

Агенты из 506-го мотострелкового полка сухопутных войск ВС РФ сообщают, что в их расположение прибывают сотни солдат каждый день. Новоприбывших из других подразделений сразу же отправляют в штурм, иногда даже не успевая оформить на новом месте службы.

"Эти данные подтверждают, что Кремль будет пытаться захватить Покровск любой ценой, не считаясь с колоссальными потерями в людях и технике. Они продолжают отправлять все новые силы на верную смерть", – сделали вывод участники "Атеш".

Как писал OBOZ.UA:

– В Покровске и окрестностях продолжаются ожесточенные бои, однако темпы продвижения оккупантов снизились. Россияне "притормозили" атаки для расширения своей логистики и подтягивания дополнительных сил к Покровску, заявили аналитики Института изучения войны. В то же время захватчики блокируют украинскую логистику в Мирнограде.

– Российские подразделения достигли определенного продвижения и 10–11 ноября осуществляли атаки как в пределах самого Покровска, так и вблизи города.

– Военный эксперт Владислав Селезнев предупредил о серьезных рисках для украинских подразделений, которые с трудом могут получать подкрепление на указанном участке фронта.

