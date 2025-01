Оккупанты стали чаще использовать против ВСУ дроны на оптоволокне, украинцы разрабатывают аналогию – ISW

Российские оккупанты все чаще используют на передовой в Украине беспилотники, управление которыми "прикреплено" к оптоволоконным кабелям. Они устойчивы к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с помощью них враг пытается наносить больше ударов по украинским войскам по всей линии фронта.

Видео дня

Однако защитникам удается противостоять таким российским дронам "на оптике" в то же время они разрабатывают свою аналогию. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

На днях представитель пресс-службы 79-й десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ Орест Дрималовский в эфире телемарафона рассказал, что украинские воины все чаще имеют дело с дронами на оптоволоконном управлении, которые не поддаются средствам РЭБ.

"Наши бойцы уже встречались с такими дронами на поле боя, но пока это единичные случаи, а не системная работа", – добавил он.

По его словам, эти БПЛА напоминают летучего змея, поскольку их управление происходит не через радиоволны, а через оптоволоконный кабель. Вместе с тем военный отметил, что такие вражеские беспилотники имеют и свои недостатки, в частности, они уступают обычным FPV-дронам по скорости и маневренности, а также более уязвимы к стрелковому оружию, особенно к дробовикам, которые оказались достаточно эффективными для их сбивания.

В ISW отметили, что при этом российские блогеры пытались хвастаться, якобы ВС РФ были первыми, кто "успешно разработал и интегрировал" беспилотники "на оптике" в боевые операции в Украине. Хотя они сами же предупредили, что украинцы вскоре разработают аналогичные инновации, и признали, что российским силам необходимо будет разработать новые средства сбивания украинских оптоволоконных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января командир Дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин заявил, что оккупанты начали применять дроны на оптоволокне на Покровском и Купянском направлениях фронта. Раньше же враг практиковал использование этих БПЛА в Курской области РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!