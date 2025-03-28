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Оккупанты строят транспортный узел в Мариуполе для улучшения военной логистики. Фото

Марина Лисничук
War
1 минута
1,8 т.
Оккупанты строят транспортный узел в Мариуполе для улучшения военной логистики. Фото

Российские захватчики продолжают строить транспортный узел во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине. За счет новых дорог враг надеется улучшить военную логистику.

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Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Мариупольский городской совет. Там показали фото вражеской "стройплощадки".

В частности, российский агрессор пытается улучшить сухопутную связь города с аннексированным Крымом. По данным Центра изучения оккупации, россияне водят несколько мостов вокруг Мариуполя для улучшения логистики.

"Сразу три по сути новые мосты, один из которых железнодорожный: через реку Берестовую, через реку Кальмиус (село Раздольное) и через балку Широкую по автомобильной трассе Донецк – Новоазовск – Мариуполь, и в районе новой железнодорожной ветви", – говорится в сообщении.

Цель строительства – кардинальное улучшение автомобильной военной логистики в направлении Ростов – Новоазовск – Волноваха – Донецк. По плану врага, железнодорожная ветка должна связать оккупированный Мариуполь и российский Ростов.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Мариуполя захватчики намерены построить новые жилые дома для россиян. Застройка планируется на территории между площадью Свободы и Мариупольским государственным университетом.

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