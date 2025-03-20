В центре оккупированного Мариуполя планируют построить дома для россиян: всплыли подробности

В центре временно оккупированного Мариуполя захватчики намерены построить новые жилые дома для россиян. Застройка планируется на территории между площадью Свободы и Мариупольским государственным университетом.

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Квартиры в этих многоэтажках можно приобрести только в ипотеку. Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Таким образом, оккупационная администрация пытается заселить город приезжими россиянами, вытесняя местных жителей.

Мариупольцы скептически восприняли эти планы, отмечая, что в городе нет работы, а строительство направлено не на их интересы. Некоторые предлагает вместо новых домов обустроить парк или расширить зеленые зоны.

"Работы нет, а дома строят. Для кого?"

"И цену сделайте по 500 тысяч за кв. метр"

"Под ипотеку все. А может там хороший парк сделать, аллею расширить"

В городском совете отметили, что еще в 2021 году на этой территории началось строительство современного университета "Метинвест Политехника". Проект предусматривал создание не только учебного корпуса, но и студенческого городка с зонами отдыха, баскетбольными и футбольными полями, доступными всем жителям города.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики еще летом прошлого года уничтожили детский лагерь отдыха "Орленок" во временно оккупированном Мариуполе. На его месте они приступили к строительным работам, однако скрывали, что именно строят.

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