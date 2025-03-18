Оккупанты на месте детского лагеря в Мариуполе создают центр военной подготовки. Фото

Российские захватчики еще летом прошлого года уничтожили детский лагерь отдыха "Орленок" во временно оккупированном Мариуполе. На его месте они начали строительство, однако скрывали, что именно строят.

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Теперь же стало известно, что на месте детского лагеря оккупанты строят центр военной и спортивной подготовки "Воины", что станет еще одним шагом к милитаризации украинских детей. Об этом заявили в Мариупольском городском совете.

По данным горсовета, в Мариуполе на месте детского лагеря строят центр военной подготовки

"В июле прошлого года российские оккупанты уничтожили детский лагерь отдыха "Орленок" на Левобережье. После чего начались работы по строительству нового объекта. Долгое время захватчики скрывали, что именно они планируют создать. Оказалось – центр военной и спортивной подготовки "Воины", – говорится в сообщении.

О намерениях захватчиков стало известно после того, как они установили на месте бывшего детского лагеря паспорт объекта строительства.

"Создание подобного центра – еще один шаг к милитаризации детей. Захватчики активно привлекают школьников оккупированных территорий в "юнармию", "движение первых", отправляют в летние лагеря, где они учатся стрелять. В учебных заведениях проходят так называемые уроки мужества и безопасности, где насаждают российские нарративы", – отметили в Мариупольском горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе забирают дизельное горючее из автобусов. Общественный транспорт заправляют всего на 20-30% от потребности, остаток "распределяется" в пользу оккупационных войск.

Из-за нехватки топлива часть автобусов и маршруток вообще не выезжают на маршруты.

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