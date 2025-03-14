Оккупанты в Мариуполе забирают дизельное топливо из автобусов: транспорт не выходит из депо

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали забирать дизельное горючее, предназначенное для коммунального транспорта. Автобусы и маршрутные такси в городе заправляют на 20%-30% от потребности, остальное "освободители" "перераспределяют" на собственные нужды.

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Из-за дефицита топлива иногда транспорт просто не может выходить на маршруты. Об этом сообщили в Движении "Желтая Лента".

"Активисты движения "Желтая Лента" сообщают, что в депо маршрутки и коммунальные автобусы заправляют только на 20-30%, потому что остальное горючее "перераспределяют" на военные нужды. Водители жалуются, что иногда транспорт просто не выезжает из-за нехватки горючего", – говорится в сообщении.

Активисты "Желтой Ленты" также обратились к украинцам в оккупации. Их призвали присоединяться к движению сопротивления через чат-бот "Вместе" https://t.me/zhovta_strichka_bot – и приближать освобождение родной земли от захватчиков.

Напомним, ранее экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты кардинально обновили линию обороны возле Мариуполя. Также они нарастили темпы переброски личного состава и тяжелых вооружений на линию Никольское – Розовка.

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