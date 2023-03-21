Оккупанты строят в Крыму новые укрепления, российские военные уже вывозят семьи и распродают имущество – ГУР

Российские оккупационные войска не только стягивают во временно оккупированный Крым свою военную технику, но и строят на полуострове новые укрепления. Враг осознает, что его освобождение Вооруженными силами Украины неизбежно, и боится этого.

Видео дня

Роя рвы и траншеи оккупанты пытаются убедить россиян, что полуостров в безопасности. Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" 20 марта сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Мы видим траншеи, рвы, видим бетонные конструкции, другие элементы, свидетельствующие, что враг боится. Враг осознает, что освобождение полуострова неизбежно, и пытается таким образом себя ободрять, но это картинка для широкой общественности", – сказал он.

Однако сами захватчики, судя по всему, в своем успехе не слишком уверены. По данным украинской разведки, оккупационные "власти" Крыма и командование российских военных сейчас активно вывозят свои семьи с полуострова. Кроме того, они распродают свое имущество, которым обзавелись за время оккупации Крыма.

"Они не хотят рисковать своими родными", – говорят в ГУР. Юсов считает, что все оккупантам следует действовать так же и покинуть территорию Украины, на которой они находятся незаконно.

По этому поводу после новой "бавовны" в Крыму также высказался глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"К сведению перекати-поле, поселившихся в оккупированном Крыму после 27 февраля 2014 года. Знайте, фсб-шники уже эвакуировали свои семьи из Крыма. Вы можете не успеть покинуть Крым, наступление Вооруженных Сил Украины будет молниеносным", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Крымский полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовится к обороне от контрнаступления ВСУ.

– Тем временем вечером 20 марта в Джанкое беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксированы вблизи военного аэродрома.

– В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в захваченном Россией Джанкое в Крыму были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!