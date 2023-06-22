"Оккупанты так убегали, что потопились в реке": воины ВСУ рассказали, как освобождали Нескучное на Донетчине. Видео

В начале июня 7-й отдельный батальон "Арей" 129-й бригады ТрО ВСУ освободил село Нескучное Донецкой области. Воины рассказали, что почти непрерывный бой продолжался больше двух с половиной суток, а помогли защитникам Украины неожиданные для оккупантов приемы.

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Наши Герои раскрыли детали контрнаступательной операции в видео для YouTube-канала Ukrainian Witness. Оно было обнародовано 22 июня (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Заместитель командира батальона "Арей" Сергей (позывной "Херсон") сказал, что Нескучное было форпостом оккупантов. Особенно тщательно захватчики укрепились в районе школы, где был их штаб.

Военнослужащий "Арея" Валерий (позывной "Лазер") сказал, что оккупанты ждали, что воины ВСУ зайдут на бронетехнике. Однако теробороновцы обхитрили противника, продвигаясь в составе пехотных групп.

"Но мы заходили небольшими группами, по 10-12 человек, и каждая группа занимала свой сектор... Где-то в 4:00 утра началось продвижение", – рассказал украинец.

По его словам, они зашли на территорию населенного пункта с минимальными потерями. Погиб один их побратим, но защитников Украины это не сбило и они продолжили сражаться с врагом.

Воин отметил, что начался стрелковый бой на улицах села. "Потому что они не ждали, что мы будем без поддержки техники", – отметил он.

Штурмовать противника было очень тяжело, но военнослужащим помогла наша артиллерия – работали HIMARS и противокорабельные ракеты. Кроме того, к основному рубежу украинские пехотинцы продвигались огородами, а не заминированными улицами, как рассчитывали российские войска.

Другие украинские подразделения с флангов тоже имели успех, что позволило "Арею" продвигаться вперед. Российских захватчиков в итоге взяли в оперативное окружение.

Дмитрий (позывной "Киндер") рассказал: "Россияне поняли, что мы их тут дожмем. Это уже было понятно, что они в оперативном окружении. Дорога уже простреливалась, им не было куда отходить в сторону Сторожевого. Так они начали убегать через реку. Топились там! Возле речки с этой стороны много трупаков".

Воины в ходе этой операции взяли в плен девять российских оккупантов, захватили много трофейного оружия и сразу применяли его в бою.

"Они считали, что их штурмуют какие-то спецназначенцы, а не обычные парни, как мы", – сказал Сергей ("Херсон").

На вторые сутки противник пытался контратаковать, но ничего не вышло. "Арей" смог вытеснить захватчиков, хотя оккупантов было больше почти в два раза.

Как писал OBOZREVATEL,Институт изучения войны заявил, что нынешними контрнаступательными операциями Силы обороны Украины успешно создают условия для будущих основных атак.

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