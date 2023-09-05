Оккупанты только через полгода признали гибель 12 военных РФ от удара HIMARS по штабу в Донецке. Фото
Российские оккупанты признали смерть 27 марта этого года в Донецке 12 военнослужащих ВС РФ из штаба так называемых внутренних войск "ДНР". В тот день эти враги уснули вечным сном после точного удара HIMARS по зданию, где базировались.
Судя по данным захватчиков, большинство из этой дюжины "200-х" были украинцами, которые в 2014-м перешли на сторону агрессора. Оккупанты показали их лица, пишет интернет-издание DonPress со ссылкой на журналистов (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На снимках – уроженцы Донецка, Макеевки, Снежного и другие мужчины и женщины, работавшие на оккупационный штаб "внутренних войск "МВД ДНР".
Здание их штаба расположено на ул. Восточная, 6А в Донецке. Именно туда 27 марта прилетела "бавовна" от HIMARS, однако оккупанты заявили, что попадание было по "жилым домам, погибших нет, а только несколько раненых".
И только через полгода они подтвердили смерть товарищей, разместив в "память" о них фото и выдав краткую биографию.
Согласно этой информации, от удара "Хаймарса" на тот свет отправились семь оккупантов мужского и пять – женского пола. Им было где-то в пределах 30-61 года, часть имела офицерские звания.
Среди этих оккупантов кто-то числился сотрудником вещевой службы, а кто-то "дослужился" в рядах армии страны-агрессора РФ до заместителя командира. В то же время окончание жизни у всех было одинаковым – "погиб/ла 27 марта 2023 года во время обстрела штаба в Донецке".
Имена 12 ликвидированных оккупантов:
– Лысаков Павел Васильевич;
– Позднякова Наталья Владимировка;
– Климентьев Вячеслав Геннадиевич (позывной "Байконур");
– Щур Юлия Игоревна;
– Антон Владимирович (фамилия не видна);
– Славко Алексей Викторович (исковой "Славянин");
– Соколов Дмитрий Викторович (позывной "Рапира");
– Сержантова Юлия Анатольевна (позывной "Енот");
– Крыско Татьяна Васильевна (исковой "Таша");
– Морозенко Виктор Александрович.
Некоторые источники сообщали о ликвидации 27 марта в Донецке 12 оккупантов. Еще не менее 60 захватчиков получили ранения. Тогда отмечалось, что речь идет о штабе росгвардии во временно оккупированном городе..
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе ВСУ ликвидировали оккупантов на полигоне в их тылу. Захватчики как раз собрались для проведения учебных стрельб, как их накрыла "бавовна" из HIMARS.
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