Оккупанты убили четырех человек в Харькове ракетой 'Гром-Е1': что известно о новой разработке России

Минувшей ночью Харьков снова стал целью российских оккупационных войск. В 02:51 по городу был нанесен удар новейшей ракетой-гибридом "Гром-Е1".

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В результате атаки погибли четыре человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Известно, что враг попал в частный сектор в Основянском районе, в результате чего полностью разрушены четыре дома, а еще 19 – повреждены. Под завалами погибли четыре человека, которых спасатели несколько часов искали среди обломков.

В последнее время Россия активно сосредоточила свою агрессию на террористических ударах по Харькову, направляя ракеты не только на жилые дома, но и на культурные символы и достопримечательности города, такие как здание "Госпром".

"Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – отметил Терехов.

Ракета "Гром-Е1" – одна из "новейших" разработок российского оборонного комплекса, созданная на основе ракеты класса "воздух-земля" Х-38, взятой на вооружение еще в 2013 году.

"Гром-Е1" – это сочетание технологии планировочной бомбы и ракеты.

Конструкция оснащена раскрывающимися в полете крыльями, что позволяет боеприпасу достигать более отдаленных целей. Согласно данным Defence Express, для наведения ракета использует инерциальную и спутниковую навигационные системы.

"Гром-Е1" может быть оснащена различными боевыми частями, включая обломочно-фугасную и термобарическую, которая способна наносить масштабные поражения. Впервые эта модель появилась на публике в 2015 году, а в 2019 году российские разработчики заявили о завершении ее испытаний. В разных версиях Х-38 имела дальность поражения до 40 км и скорость до 2,2 Маха, однако со временем дальность запуска была увеличена до 70 км.

Вечером 28 октября войска России ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в охраняемое ЮНЕСКО здание Госпрома. Там разрушены несколько этажей. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Кроме того, россияне атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Враг попал в трехэтажный жилой дом. Погиб 39-летний мужчина, еще по меньшей мере 12 человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером в воскресенье, 27 октября, россияне ударили КАБами по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Известно о шести пострадавших, повреждении домов и авто.

– Кроме этого, около 03:00 войска РФ ударили рядом с девятиэтажкой в Холодногорском районе. Ранения получили семь человек, в том числе 16-летняя девушка. В доме повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры.

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